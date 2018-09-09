II Пермский международный марафон: комментаторы, участники и призы

Пермь, , 17:31 — REGNUM В Перми сегодня, 9 сентября, завершился II Пермский международный марафон. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе городской администрации, победителями стали спортсмены из Тольятти и Чебоксар. Они получили сертификаты на 500 тысяч рублей.

Ценные призы получили победители в каждой из дистанций по возрастным категориям. Общий призовой фонд Пермского марафона составит 1,8 млн рублей.

Стартовал марафон в 09:00 местного времени (07:00 мск). Спортсменам предстояло пройти длинные дистанции в 10,5 км, 21,1 км и 42,195 км. Комментировали событие российский телеведущий, спортивный комментатор телеканала «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев и мастер спорта СССР по спортивной ходьбе, технический делегат Всероссийской федерации легкой атлетики, комментатор Вадим Злобин.

Всем участникам марафона, преодолевшим установленные дистанции, вручали медали. Свою медаль за участие в Пермском международном марафоне также получил губернатор Пермского края Максим Решетников, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в краевой администрации.

«Бежал сегодня 10 км, дистанция не самая простая: на ней два больших подъема. Но атмосфера очень классная, болельщики всех поддерживают. Для себя я ставил три задачи: пробежать, не переходить на шаг, уложиться в 1.15−1.20 час. Все три задачи выполнил», — сказал глава региона.

Абсолютными победителями на марафонской дистанции — 42,195 км среди мужчин стал Юрий Чечун из Тольятти с результатом 2 часа 18 минут 34 секунды, а среди женщин — Алина Прокопьева из Чебоксар с результатом 2 часа 34 минуты 32 секунды.

Победителем полумарафона (21,1 км) среди мужчин стал Андрей Смирнов из Перми. Среди женщин первой к финишу пришла пермячка Олеся Нургалиева.

Утром дистанцию в 200 метров преодолели участники на инвалидных колясках. Днем прошел самый массовый забег на 3 км. Его участниками стали около 3500 участников, в том числе дети.

На церемонии вручения наград победителям и закрытия международного марафона глава Перми Дмитрий Самойлов отметил, что грандиозное спортивное мероприятие удалось, и традиция его проведения в 2019 году продолжится.

По официальным данным, в 2018 году на разные дистанции международного марафона зарегистрировалось более 8 тысяч участников из 16 стран мира. Добавим, первый Пермский международный марафон состоялся 2−3 сентября 2017 года. В нем приняли участие более 5,5 тысяч человек из 12 стран. Таким образом, рекорд по числу марафонцев побит. Примечательно, что дистанции международного марафона учитывали разные уровни спортивной подготовки, что позволило принять участие в масштабном мероприятии как спортсменам, так и любителям здорового образа жизни.