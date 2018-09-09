РУСАДА направило документы по Черышеву в испанское антидопинговое агентство

Москва, , 16:03 — REGNUM Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) направило все документы, касающиеся возможного нарушения российским футболистом Денисом Черышевым антидопинговых правил, в испанское антидопинговое агентство и ВАДА. Об этом 9 сентября сообщает Матч ТВ.

Также Матч ТВ приводит слова заместителя гендиректора РУСАДА Маргариты Пахноцкой, которая сообщила, что сам Черышев и его отец считают, что произошла ошибка. Отец футболиста просто оговорился, а журналисты широко эту оговорку растиражировали. Кроме этого Пахноцкая подчеркнула, что открыть дело о возможном нарушении антидопинговых правил не в компетенции РУСАДА.

Отметим, ранее отец футболиста Дениса Черышева в интервью изданию «Спорт уик-энд» рассказал, что его сын во время своего участия в команде «Вильярреал» в 2017 году, ввиду несогласованности медиков, перенес инъекцию гормона роста в ходе восстановления от травмы. Позднее сам Черышев-старший и РФС выступили с опровержением данной информации. Отец футболиста заявил, что его неправильно поняли, а РФС уточнил, что Черышев перенес инъекцию не гормона роста, запрещенного правилами ВАДА, а богатой тромбоцитами плазмы — PRP-терапия.