Гарри Магуайр подписал с «Лестером» новый контракт

Лестер, Великобритания, , 15:23 — REGNUM Защитник сборной Великобритании Гарри Магуайр подписал с футбольным клубом «Лестер» новый контракт о сотрудничестве, сообщает 9 сентября официальный сайт команды.

Новое соглашение между «Лестером» и Магуайром рассчитано на пять лет — до июня 2023 года. Во время летнего трансферного окна интерес к Магуайру проявлял также клуб «МЮ», однако «Лестер» отказался от такой сделки.

Отметим, Магуайр летом 2017 года перешел в клуб «Лестер» из «Халл Сити». За время своего участия в «Лестере» он провел 38 игр, в которых забил три гола и отметился тремя результативными передачами. Также футболист сыграл 12 встреч в составе сборной Великобритании, в которых забил один гол.