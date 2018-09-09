Российская юношеская сборная стала третьей на мемориале Гранаткина

Санкт-Петербург, , 14:56 — REGNUM Юношеская сборная России по футболу стала бронзовым призером турнира памяти первого вице-президента ФИФА Валентина Гранаткина, проходящего в Санкт-Петербурге, победив в матче за третье место сборную Литвы с нулевым счетом. Об этом сообщает 9 сентября Sport 24.

Встреча проходила на стадионе «Петровский» в Санкт-Петербурге. Российские футболисты забили по мячу в каждом тайме, сначала на 33-й минуте отличился Гамид Агаларов, затем на 86-й — Рустам Халназаров. Итоговый результат матча 2:0.

Также в матче было показано три красный карточки, причем все они были вторыми желтыми карточками. На 68-й минуте был удален представитель литовской сборной Дейвидас Раулинаитис, на 75-й — его коллега по сборной Эдгарас Уткус, а на 90-й минуте красную карточку получил российский футболист Александр Черников.

В финальном матче мемориала Гранаткина сегодня встретятся команды Санкт-Петербурга и Турции.