Глава Федерации керлинга проведет встречу с ВАДА по делу Крушельницкого

Москва, , 14:53 — REGNUM Президент Федерации керлинга России (ФКР) Дмитрий Свищев встретится до суда по делу российского спортсмена Александра Крушельницкого с представителями всемирного антидопингового агентства (ВАДА). Об этом 9 сентября сообщает «Спорт-Экспресс».

По словам Свищева, он связался с РУСАДА для того, чтобы он посодействовали его встрече с представителями ВАДА, в ходе которой президент ФКР хочет понять позицию ВАДА в этом деле и почему они настаивают на ином решении сложившейся с Крушельницким ситуации.

Отметим, ранее СМИ сообщил о том, что Всемирная федерация керлинга отозвала соглашение Александру Крушельницкому о мировом соглашении и двухлетней дисквалификации, сославшись на письмо ВАДА.

На Олимпиаде-2018 в допинг-пробе российского спортсмена был обнаружен мельдоний, в результате чего Александр Крушельницкий и Анастасия Брызгалова были лишены бронзовых олимпийских медалей.