Мужская сборная России победила в стрельбе из винтовки по движущейся мишени

Сеул, , 13:34 — REGNUM Мужская сборная команда России победила на чемпионате мира по стендовой и пулевой стрельбе, проходящем в южнокорейском Чханвоне, в командном первенстве по стрельбе из винтовки по движущейся мишени на дистанции 10 метров. Об этом 9 сентября Sport 24.

В состав российской команды входят Владислав Прянишников, Максим Степанов и Владислав Щепоткин. Второе место заняла сборная Китая, третье — сборная Швеции.

Отметим, как ранее сообщало ИА REGNUM, российская спортсменка Ольга Степанова в личном зачете стала первой в этой же дисциплине, а Максим Степанов и Владислав Прянишников завоевали второе и третье место соответственно.