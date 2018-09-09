Ольга Степанова победила на ЧМ в стрельбе из винтовки по движущейся мишени

Сеул, , 13:30 — REGNUM Первое место завоевала российская спортсменка Ольга Степанова на чемпионате мира в южнокорейском Чханвоне в состязании по стрельбе из пневматической винтовки по движущимся мишеням на дистанции 10 метров, сообщает 9 сентября Матч ТВ.

В поединке за золото российская спортсменка победила китаянку Ли Сюэ Янь со счетом 7−5. Третье место досталось представительнице Украины Галине Авраменко.

Отметим, как ранее сообщало ИА REGNUM, серебряную медаль в такой же дисциплине у мужчин взял российский спортсмен Максим Степанов.