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Ольга Степанова победила на ЧМ в стрельбе из винтовки по движущейся мишени

Спорт

В поединке за золото российская спортсменка победила китаянку Ли Сюэ Янь со счетом 7-5

Сеул, 9 сентября 2018, 13:30 — REGNUM  Первое место завоевала российская спортсменка Ольга Степанова на чемпионате мира в южнокорейском Чханвоне в состязании по стрельбе из пневматической винтовки по движущимся мишеням на дистанции 10 метров, сообщает 9 сентября Матч ТВ.

В поединке за золото российская спортсменка победила китаянку Ли Сюэ Янь со счетом 7−5. Третье место досталось представительнице Украины Галине Авраменко.

Отметим, как ранее сообщало ИА REGNUM, серебряную медаль в такой же дисциплине у мужчин взял российский спортсмен Максим Степанов.

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Пулевая стрельба
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