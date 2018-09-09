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Степанов стал вторым на ЧМ в стрельбе из винтовки по движущимся мишеням

Спорт

В финале российскому стрелку не хватило шести очков для победы над шведом Йеспером Нюбергом

Сеул, 9 сентября 2018, 13:28 — REGNUM  Российский спортсмен Максим Степанов стал вторым на чемпионате мира в южнокорейском Чханвоне в соревнованиях по стрельбе из винтовки по движущимся мишеням на дистанции 10 метров. Об этом 9 сентября сообщает Матч ТВ.

В финале российскому стрелку не хватило шести очков для победы над шведом Йеспером Нюбергом, который и стал в итоге победителем. Другой российский спортсмен Владислав Прянишников в поединке за третье место обошел на 2 очка спортсмена из Польши Лукаша Чаплоя.

Отметим, в общем медальном зачете сборная России занимает третье место с 8-ю золотыми наградами, 7-ю серебряными и 12-ю бронзовыми. На первом месте сборная Китая (9−11−4), за нею — Южная Корея (9−7-7).

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Пулевая стрельба
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