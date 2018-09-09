«Салават Юлаев» пополнил свой состав Алексеем Семеновым

Уфа, , 12:48 — REGNUM Российский защитник Алексей Семенов перешел в состав уфимского хоккейного клуба «Салават Юлаев», сообщает 9 сентября пресс-служба КХЛ.

Согласно сообщению пресс-службы, 37-летний защитник подписал контракт сроком на один год с уфимской командой.

До перехода в «Салават Юлаев», Семенов выступал за подмосковный клуб «Витязь», в составе которого прошлом сезоне сыграл 37 игр, забросив в них 6 шайб и сделав 6 результативных передач. При этом набрал 86 минут штрафного времени.

Отметим, Алексей Семенов уже выступал за уфимский клуб в 2006-ом году. Также за время своей карьеры играл в московском «Динамо», санкт-петербургском СКА, «Сочи», и клубах НХЛ «Эдмонтоне», «Флориде» и «Сан-Хосе».