Футболиста «Луча», получившего красную карточку за 2 минуты игры, оштрафуют

Тюмень, , 12:39 — REGNUM Нападающий владивостокской футбольной команды «Луч» Станислав Прокофьев будет оштрафован за то, что получил две желтые карточки в течение двух минут, выйдя на замену в матче клуба с командой «Тюмень». Комментарий главного наставника «Луча» Рустема Хузина по поводу данного инцидента 9 сентября опубликовал «Спорт-Экспресс».

На вопрос о том, будут ли применены штрафные санкции к Прокофьеву, Рустем Хузин ответил: «Сто процентов. В первую очередь, он должен извиниться перед командой. Ну, и денежный штраф обязательно последует».

Также, по мнению главного тренера владивостокского клуба, данный инцидент произошел из-за эмоций, так как Прокофьев выступал в Тюмени, городе откуда он родом.

Отметим, 8 сентября в матче между «Лучом» и «Тюменью» Сергей Прокофьев был выпущен на поле на 81-й минуте матча, однако уже на 83-ей, получив две желтые карточки, вынужден был покинуть поле, оставив свою команду в меньшинстве. Матч на домашнем поле «Тюмени» закончился с ничейным счетом 0:0.