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Чемпионат мира по биатлону 2021 года вместо Тюмени примет Поклюка

Спорт

Первоначально право принимать у себя чемпионат мира по биатлону 2021 года получила Тюмень

Пореч, Хорватия, 9 сентября 2018, 12:24 — REGNUM  Чемпионат мира по биатлону 2021 года вместо Тюмени примет словенский город Поклюка. Такое решение принял конгресс Международного союза биатлонистов (IBU) проходящий в хорватском Порече, сообщает официальный сайт IBU.

Как говорится в сообщении, заявка на проведение чемпионата была единственной и потому сразу получила голоса большинства участников конгресса. Поклюка уже дважды принимала чемпионаты мира в неолимпийских дисциплинах, но полноценный чемпионат мира Словения проведет у себя в первый раз.

Отметим, первоначально право принимать у себя чемпионат мира по биатлону 2021-го года получила Тюмень. Однако после начавшегося в марте 2017 года Российский союз биатлонистов вынужден был отказаться от проведения чемпионата мира в Тюмени, в связи с разразившимся допинговым скандалом.

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Допинговые скандалы
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