Чемпионат мира по биатлону 2021 года вместо Тюмени примет Поклюка

Пореч, Хорватия, , 12:24 — REGNUM Чемпионат мира по биатлону 2021 года вместо Тюмени примет словенский город Поклюка. Такое решение принял конгресс Международного союза биатлонистов (IBU) проходящий в хорватском Порече, сообщает официальный сайт IBU.

Как говорится в сообщении, заявка на проведение чемпионата была единственной и потому сразу получила голоса большинства участников конгресса. Поклюка уже дважды принимала чемпионаты мира в неолимпийских дисциплинах, но полноценный чемпионат мира Словения проведет у себя в первый раз.

Отметим, первоначально право принимать у себя чемпионат мира по биатлону 2021-го года получила Тюмень. Однако после начавшегося в марте 2017 года Российский союз биатлонистов вынужден был отказаться от проведения чемпионата мира в Тюмени, в связи с разразившимся допинговым скандалом.