Боксер Шон Портер стал чемпионом мира победив Дэнни Гарсию

Нью-Йорк, США, , 11:47 — REGNUM Победу по очкам одержал американский боксер Шон Портер над своим соотечественником Дэнни Гарсией, завоевав по итогам поединка титул чемпиона мира по версии Всемирного совета боксеров (WBC). Об этом 9 сентября сообщает Матч ТВ.

12-раундовый поединок проходил в Нью-Йорке. Судьи единогласно присудили победу по очкам Портеру — 116−112, 115−113, 115−113.

Теперь в активе Шона Портера 29 побед, 17 из которых одержаны нокаутом, 2 поражения и одна ничья. На его счету также завоеванный пояс чемпиона по версии Международной боксерской ассоциации (IBF) и одна удачная его защита. Также в 2016 году Шон Портер не сумел победить другого своего соотечественника Кита Турмана в бою за звание чемпиона Всемирной боксерской ассоциации (WBA).