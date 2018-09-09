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Боксер Шон Портер стал чемпионом мира победив Дэнни Гарсию

Спорт

По версии Всемирного совета боксеров (WBC)

Боксер Шон Портер стал чемпионом мира победив Дэнни Гарсию
Джордж Уэсли Беллоуз. Ночной клуб. 1907

Нью-Йорк, США, 9 сентября 2018, 11:47 — REGNUM  Победу по очкам одержал американский боксер Шон Портер над своим соотечественником Дэнни Гарсией, завоевав по итогам поединка титул чемпиона мира по версии Всемирного совета боксеров (WBC). Об этом 9 сентября сообщает Матч ТВ.

12-раундовый поединок проходил в Нью-Йорке. Судьи единогласно присудили победу по очкам Портеру — 116−112, 115−113, 115−113.

Теперь в активе Шона Портера 29 побед, 17 из которых одержаны нокаутом, 2 поражения и одна ничья. На его счету также завоеванный пояс чемпиона по версии Международной боксерской ассоциации (IBF) и одна удачная его защита. Также в 2016 году Шон Портер не сумел победить другого своего соотечественника Кита Турмана в бою за звание чемпиона Всемирной боксерской ассоциации (WBA).

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