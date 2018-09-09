Серена Уильямс прокомментировала конфликт с судьей в финале US Open

Вашингтон, , 09:52 — REGNUM Американская теннисистка Серена Уильямс прокомментировала инцидент с судьёй в финале Открытого чемпионата США по теннису, где она играла против японской теннисистки Наоми Осаки. Об этом накануне, 8 сентября, сообщает пресс-служба турнира.

Этот матч выиграла Осака со счетом 6:2, 6:4. Таким образом она впервые в своей карьере выиграла турнир серии Большого шлема.

Во время матча произошел некоторый инцидент. Так, судья на вышке вынес Уильямс предупреждение за подсказки тренера. Но Уильямс восприняла это предупреждение слишком резки и назвала судью вором и лжецом. Тогда судья отнял у Уильямс гейм.

Теннисистка считает, что с ней поступили несправедливо, а снятие гейма вообще похоже на сексизм.

Уильмс утверждает, что она вовсе не жульничала, и тренер ей ни в чем не помогал.

«Я сказала ему, что понимаю, как это могло выглядеть со стороны, но тренер мне ничего не подсказывал. Сказала, что лучше проиграю, чем выиграю за счёт жульничества. Мне не нужно жульничать ради победы, я и так достаточно выиграла. И никогда так не делала», — утверждает теннисистка.

Также она уверена, что второй наказание судьи отдает сексизмом, так как якобы судьи никогда не выносят подобные наказания для теннисистов-мужчин, хотя те тоже иногда ругаются.

«То, что судья отнял у меня гейм после того, как я назвала его вором, похоже на сексизм. Он никогда не отнимал гейм у мужчин, когда они говорили ему то же самое», — сказал Уильямс.