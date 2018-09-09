WTA намерена проанализировать скандал на финале US Open

Нью-Йорк, США, , 05:48 — REGNUM Женская теннисная ассоциация (WTA) прокомментировала финальную игру Открытого чемпионата США (US Open) между Наоми Осакой и Сереной Уильямс, заявив о необходимости изучить скандальные события, имевшие место во время матча. Соответствующее заявление опубликовано в официальном микроблоге WTA в Twitter.

«Во время матча имели место события, которые необходимо проанализировать. Но сейчас время отдать должное этим двум прекрасным теннисисткам, обе из которых отличаются большой честностью», — говорится в сообщении.

В ассоциации также отметили, что Осака — «достойный чемпион», а Уильямс «всегда играет высококлассно и является предметом гордости» для WTA.

Как передавало ИА REGNUM, вечером 8 сентября японская теннисистка Наоми Осака одержала победу в двух сетах над американкой Сереной Уильямс в финале US Open со счётом 6:2, 6:4, став первым в истории спортсменом из Японии, выигравшим турнир «Большого шлема».

В ходе матча Серена Уильямс получила предупреждение за подсказки со стороны тренера, а затем была оштрафована на одно очко за то, что разбила ракетку о корт. После этого спортсменка начала спорить с арбитром и допустила оскорбления в его адрес, назвав судью «лжецом», за что получила штрафной гейм.

Комментируя своё поведение после игры, Уильямс заявила, что арбитр «никогда не снимал гейм с мужчин» за подобные действия, и обвинила судью матча в сексизме.

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