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Серена Уильямс проиграла Наоми Осаке в финале US Open

Спорт

Наоми Осака стала первой теннисисткой из Японии, выигравший турнир «Большого шлема»

Нью-Йорк, США, 9 сентября 2018, 02:41 — REGNUM  Японская теннисисткаНаоми Осака одержала победу в двух сетах над американкой Сереной Уильямс в финальной встрече Открытого чемпионата США (US Open), проходившей в Нью-Йорке.

Матч продолжался 1 час 20 минут и завершился с результатом 6:2, 6:4 в пользу представительницы Японии.

По ходу первого сета Серена Уильямс получила предупреждение за подсказки со стороны тренера Патрика Муратоглу. Во втором сете Уильямс разбила ракетку о корт, за что была оштрафована на одно очко, а позднее получила штрафной гейм за резкие высказывания в адрес арбитра.

20-летняя Наоми Осака впервые выступала в финале US Open и стала первым в истории японским спортсменом, выигравшим турнир «Большого шлема».

В финальной игре мужского турнира US Open, которая состоится 9 сентября, встретятся серб Новак Джокович и аргентинец Хуан Мартин дель Потро.

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