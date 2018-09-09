Фигурист Фёдор Климов объявил о завершении карьеры

Москва, , 02:15 — REGNUM Олимпийский чемпион в командном турнире, серебряный призёр Олимпийских игр в Сочи в парном катании Фёдор Климов принял решение о завершении спортивной карьеры, сообщила 8 сентября пресс-служба Федерации фигурного катания на коньках России.

Комментируя своё решение, спортсмен отметил, что «пары Ксения Столбова — Фёдор Климов больше нет». «Это было наше обоюдное решение. Причины у каждого свои», — сказал он.

При этом Климов добавил, что оставляет за собой право «вернуться в фигурное катание через какое-то время, если возникнет такое желание».

Говоря о планах на будущее, 28-летний фигурист отметил, что пробует себя в тренерской деятельности, участвует в различных семинарах и мастер-классах. «Я окончил институт по специальности спортивный менеджмент. Пробую всё, стараюсь найти себя. Не хочу, чтобы моё обучение прошло бесследно», — пояснил он.

Напомним, олимпийские чемпионы 2014 года по фигурному катанию Ксения Столбова и Фёдор Климов ещё 31 августа объявили о распаде дуэта. Столбова при этом заявила, что намерена продолжать спортивную карьеру.