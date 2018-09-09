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Ростовский стадион «Локомотив» принял сборную России по футболу

Спорт

Подопечные Станислава Черчесова провели первую тренировку перед матчем с национальной командой Чехии

Ростов-на-Дону, 9 сентября 2018, 00:06 — REGNUM  Сборная России по футболу провела первую тренировку перед товарищеским матчем с национальной командой Чехии. Восстановительное занятие подопечных Станислава Черчесова состоялось на стадионе «Локомотив».

Сегодня, 9 сентября, футболисты проведут предматчевую тренировку на главном спортивном объекте ЧМ-2018.

Матч с чехами состоится 10 сентября в 19:00. Нападающий Артём Дзюба и защитник Фёдор Кудряшов на поле «Ростов-Арены» не выйдут по состоянию здоровья. Игроки вернулись в Москву, где пройдут полноценное обследование.

ИА REGNUM напоминает, что в список российской сборной вошли 25 футболистов. Среди них — хавбек футбольного клуба «Ростов» Алексей Ионов, полузащитники Александр Ерохин(«Зенит») и Павел Могилевец(«Рубин»), а также нападающий Дмитрий Полоз(«Рубин»).

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