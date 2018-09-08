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«Оранжевый мяч» в Северной столице: фоторепортаж

Спорт

Санкт-Петербурге проходят Всероссийские массовые соревнования по уличному баскетболу «Оранжевый мяч»

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«Оранжевый мяч» в Северной столице: фоторепортаж
Андрей Пронин © ИА REGNUM
Всероссийские массовые соревнования по уличному баскетболу «Оранжевый мяч»

Санкт-Петербург, 8 сентября 2018, 22:39 — REGNUM  Соревнования по уличному баскетболу ежегодно проходят по всему миру. Во многих городах России спортсменов и зрителей объединяет один из самых популярных видов уличного спорта. Фотокорреспондент ИА REGNUM показал лучшие моменты первого дня соревнований в Петербурге.

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Перед игрой
Андрей Пронин © ИА REGNUM
Перед игрой
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Борьба за мяч
Андрей Пронин © ИА REGNUM
Борьба за мяч
9
Всероссийские массовые соревнования по уличному баскетболу «Оранжевый мяч»
Андрей Пронин © ИА REGNUM
Всероссийские массовые соревнования по уличному баскетболу «Оранжевый мяч»
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Всероссийские массовые соревнования по уличному баскетболу «Оранжевый мяч»
Андрей Пронин © ИА REGNUM
Всероссийские массовые соревнования по уличному баскетболу «Оранжевый мяч»

Уличный баскетбол — это доступный вид спорта, который приобретает все большую популярность в России. Две команды по 3 человека играют на асфальтовом корте размером с половину обычной баскетбольной площадки, забивая мяч в одно кольцо.

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Всероссийские массовые соревнования по уличному баскетболу «Оранжевый мяч»
Андрей Пронин © ИА REGNUM
Всероссийские массовые соревнования по уличному баскетболу «Оранжевый мяч»
23
Всероссийские массовые соревнования по уличному баскетболу «Оранжевый мяч»
Андрей Пронин © ИА REGNUM
Всероссийские массовые соревнования по уличному баскетболу «Оранжевый мяч»
28
Всероссийские массовые соревнования по уличному баскетболу «Оранжевый мяч»
Андрей Пронин © ИА REGNUM
Всероссийские массовые соревнования по уличному баскетболу «Оранжевый мяч»
33
Всероссийские массовые соревнования по уличному баскетболу «Оранжевый мяч»
Андрей Пронин © ИА REGNUM
Всероссийские массовые соревнования по уличному баскетболу «Оранжевый мяч»
32
Всероссийские массовые соревнования по уличному баскетболу «Оранжевый мяч»
Андрей Пронин © ИА REGNUM
Всероссийские массовые соревнования по уличному баскетболу «Оранжевый мяч»

Турнир проходит при поддержке Комитета по физической культуре и спорту Санкт-Петербурга в конгрессно-выставочном центре «Экспофорум».

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Перед игрой
Андрей Пронин © ИА REGNUM
Перед игрой

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Читайте ранее в этом сюжете: Супермотокросс: Петербург оглушён рычанием моторов — фоторепортаж

regnum author Андрей Пронин
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Фоторепортажи ИА REGNUM
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