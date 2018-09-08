«Оранжевый мяч» в Северной столице: фоторепортаж

Санкт-Петербург, , 22:39 — REGNUM Соревнования по уличному баскетболу ежегодно проходят по всему миру. Во многих городах России спортсменов и зрителей объединяет один из самых популярных видов уличного спорта. Фотокорреспондент ИА REGNUM показал лучшие моменты первого дня соревнований в Петербурге.

Уличный баскетбол — это доступный вид спорта, который приобретает все большую популярность в России. Две команды по 3 человека играют на асфальтовом корте размером с половину обычной баскетбольной площадки, забивая мяч в одно кольцо.

Турнир проходит при поддержке Комитета по физической культуре и спорту Санкт-Петербурга в конгрессно-выставочном центре «Экспофорум».

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