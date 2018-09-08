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Терри перешел в московский ФК «Спартак» — СМИ

Спорт

Соглашение, заключенное между игроком и клубом, рассчитано на один год

Терри перешел в московский ФК «Спартак» — СМИ
Иллюстрация: Postproduktie.nl
Джон Терри

Москва, 8 сентября 2018, 17:17 — REGNUM  Футбольный защитник Джон Терри, ранее выступающий за лондонский «Челси» и сборную Англии, перешел в московский клуб «Спартак». Об этом сообщает Sport24.ru.

По данным издания, соглашение, заключенное между игроком и клубом, рассчитано на один год с возможностью продления еще на сезон.

8 сентября журналист Sky Sport Italia Джанлука Ди Марцио сообщил, что бывший капитан футбольного клуба «Челси» и сборной Великобритании по футболу Джон Терри проходит медосмотр в Риме для своего возможного перехода в московский «Спартак».

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