Кудряшов и Дзюба пройдут дополнительное медицинское обследование

Москва, , 16:03 — REGNUM Футболисты сборной России Николай Кудряшов и Артем Дзюба, получившие повреждения в ходе матча Лиги наций Россия-Турция, пройдут дополнительное медицинское обследование, 8 сентября сообщает пресс-служба Российского футбольного союза.

Согласно сообщения пресс-службы, у Кудряшова на МРТ обнаружено повреждение бедренных мышц, а у Артема Дзюбы начался дискомфорт в области поясницы. Также в сообщении отмечается, что оба игрока будут отправлены на самолете в Москву для более детального обследования и проведения стартовой терапии.

Следующий матч, который сыграет сборная России, будет товарищеским. В Ростове-на-Дону наша команда примет сборную Чехии.

Отметим, встреча между сборными России и Турции в рамках Лиги наций закончилась со счетом 2:1 в пользу нашей сборной.