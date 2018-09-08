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Кудряшов и Дзюба пройдут дополнительное медицинское обследование

Спорт

У Кудряшова на МРТ обнаружено повреждение бедренных мышц, а у Артема Дзюбы начался дискомфорт в области поясницы

Москва, 8 сентября 2018, 16:03 — REGNUM  Футболисты сборной России Николай Кудряшов и Артем Дзюба, получившие повреждения в ходе матча Лиги наций Россия-Турция, пройдут дополнительное медицинское обследование, 8 сентября сообщает пресс-служба Российского футбольного союза.

Согласно сообщения пресс-службы, у Кудряшова на МРТ обнаружено повреждение бедренных мышц, а у Артема Дзюбы начался дискомфорт в области поясницы. Также в сообщении отмечается, что оба игрока будут отправлены на самолете в Москву для более детального обследования и проведения стартовой терапии.

Следующий матч, который сыграет сборная России, будет товарищеским. В Ростове-на-Дону наша команда примет сборную Чехии.

Отметим, встреча между сборными России и Турции в рамках Лиги наций закончилась со счетом 2:1 в пользу нашей сборной.

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Футбол
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