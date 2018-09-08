Россия не сможет принять соревнования по биатлону до восстановления РУСАДА

Пореч, Хорватия, , 15:34 — REGNUM Согласно принятым конгрессом Международного союза биатлонистов (IBU) изменениям в правила проведения международных биатлонных соревнований, теперь соревнования под эгидой IBU смогут проводить только те страны, которые будут соответствовать кодексу всемирного антидопингового агентства (ВАДА) и имеют аккредитованное при ВАДА антидопинговое агентство. Об этом 8 сентября сообщает сайт IBU.

Конгресс IBU проходит в хорватском городе Порече. В результате принятия IBU такого изменения в правилах, Россия не сможет принимать у себя международные соревнования по биатлону до восстановления Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

Отметим, что ранее такое правило носило только рекомендательный характер.