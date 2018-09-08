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Россия не сможет принять соревнования по биатлону до восстановления РУСАДА

Спорт

Ранее такое правило носило только рекомендательный характер

Россия не сможет принять соревнования по биатлону до восстановления РУСАДА
MEINE HEIMAT
Биатлонисты

Пореч, Хорватия, 8 сентября 2018, 15:34 — REGNUM  Согласно принятым конгрессом Международного союза биатлонистов (IBU) изменениям в правила проведения международных биатлонных соревнований, теперь соревнования под эгидой IBU смогут проводить только те страны, которые будут соответствовать кодексу всемирного антидопингового агентства (ВАДА) и имеют аккредитованное при ВАДА антидопинговое агентство. Об этом 8 сентября сообщает сайт IBU.

Конгресс IBU проходит в хорватском городе Порече. В результате принятия IBU такого изменения в правилах, Россия не сможет принимать у себя международные соревнования по биатлону до восстановления Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

Отметим, что ранее такое правило носило только рекомендательный характер.

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Биатлон
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