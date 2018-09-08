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Бацарашкина стала второй на ЧМ в стрельбе из пистолета на 25 метров

Спорт

Победительницу определила перестрелка, в которой сильнее оказалась украинская спортсменка

Бацарашкина стала второй на ЧМ в стрельбе из пистолета на 25 метров
Иллюстрация: Shooting-russia.ru
Виталина Бацарашкина

Сеул, 8 сентября 2018, 15:04 — REGNUM  Российская спортсменка Виталина Бацарашкина стала второй на чемпионате мира, проходящем в южнокорейском Чханвоне, на соревнованиях по стрельбе из пневматического пистолета на 25 метров. Об этом 8 сентября сообщает МатчТВ.

В финале российская спортсменка и ставшая в итоге победительницей украинка Алена Костевич, набрали по 37 очков. Победительницу определила перестрелка, в которой сильнее оказалась Костевич. Третье место заняла спортсменка из Германии Дорен Веннекамп (31 очко).

Соревнования в Чханвоне продлятся до 14 сентября, российская сборная идет на четвертом месте в общем медальном зачете с 6-ю золотыми, 5-ю серебряными и 9-ю бронзовыми наградами. На первом месте сборная Южной Кореи, на втором — сборная Индии, на третьем — команда Китая.

Отметим, результат Бацарашкиной принес сборной России седьмую лицензию на участие в летних Игры 2020-го года в Токио.

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Пулевая стрельба
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