Фигуристка Трусова считает свое вступление в Каунасе не самым лучшим

Москва, , 15:03 — REGNUM Российская фигуристка Александра Трусова не считает свое выступление на юниорском Гран-при в Каунасе, во время которого она впервые в женском фигурном катании исполнила сложнейший прыжок — четверной лутц, самым лучшим. Такое мнение она высказала 8 сентября в эфире телеканала «Россия 1».

«Данный прокат не самый лучший, который я могу показать», — заявила спортсменка. Также фигуристка отметила, что постарается работать больше, чтобы исполнять свою программу чище.

Отметим, что ранее сообщалось о том, что Трусова стала первой на третьем этапе юниорского Гран-при, проходящего в Каунасе, во время исполнения на котором произвольной программы она в качестве одного из элементов впервые среди женщин исполнила четверной лутц.