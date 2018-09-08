Олимпийский чемпион пожизненно дисквалифицирован за домогательства

Вашингтон, , 13:41 — REGNUM Двукратный олимпийский чемпион и пятикратный чемпион мира по тхэквандо американец Стивен Лопес получил пожизненную дисквалификацию за сексуальные домогательства. Об этом 8 сентября сообщает Houston Chonicle.

Как сообщает издание, Лопес предположительно приставал к 14-летней Нине Зампетти ещё в 2000-ом году. Дисквалифицировало Лопеса от участия в соревнованиях агентство U.S. Center for SafeSport, занимающееся вопросами этики и дисциплины в спорте и признавшее доводы потерпевшей обоснованными.

Сам 39-летний американский спортсмен от комментариев отказался и имеет возможность снять дисквалификацию, доказав свою невиновность.

Стиевн Лопес участник пяти олимпиад на двух из которых он стал победителем — в 2000-ом и 2004-ом годах, и один раз — бронзовым призером, в 2008-ом.

Отметим, что скандалы с обвинением звезд кино и спорта в сексуальных домогательствах, начались со скандала осенью 2017-го года с участием голливудского режиссера Харви Вайнштейна, который был обвинен в многочисленных домогательствах актрисами, с которыми он работал.