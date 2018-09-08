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«Милан» может приобрести у «Челси» Фабрегаса

Спорт

Сеск Фабрегас может перейти в команду «Милан» во время зимнего трасферного окна

«Милан» может приобрести у «Челси» Фабрегаса
Aleksandr Osipov
Сеск Фабрегас

Милан, Италия, 8 сентября 2018, 13:13 — REGNUM  31-летний испанский полузащитник футбольного клуба «Челси» Сеск Фабрегас может перейти в команду «Милан» во время зимнего трасферного окна. Об этом 8 сентября сообщает Сorriere dello Sport.

Контракт Фабрегаса с лондонским клубом истекает зимой 2019 года и до сих пор не продлен. Таким образом у «Челси» зимой может появиться возможность для продажи испанского полузащитника, чтобы летом не отпустить его как свободного агента.

Отметим, в нынешнем сезоне Фабрегас провел только один официальный матч за «Челси».

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Футбол
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