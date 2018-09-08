СМИ: Джон Тьери может перейти в московский «Спартак»

Рим, , 13:16 — REGNUM Экс-капитан футбольного клуба «Челси» и сборной Великобритании по футболу Джон Тьери проходит медосмотр в Риме для своего возможного перехода в московский «Спартак». Об этом 8 сентября сообщает журналист Sky Sport Italia Джанлука Ди Марцио.

По данным журналиста, после прохождения медосмотра британский футболист может подписать контракт с российским клубом сроком на один год. «Спартак» сможет приобрести Тьери вне сроков трансферного окна, если получит на это разрешение у лиги.

Британский футболист стал свободным агентом по истечении прошлого сезона, в котором он выступал за «Астон Виллу». Также источник отмечает, что «Спартак» принял решене обратиться в Тьери после того как его центральные защитники Илья Кутепов и Самуэль Жиго получили травмы.

Отметим, Тьери играл за «Челси» с 2008 по 2017 года и в составе клуба пять раз стал обладателем Кубка Великобритании, а также стал пятикратным чемпионом Великобритании и трехкратным обладателем Кубка лиги. В 2012 вместе с «Челси» выиграл в Лиге чемпионов, а в 2013-ом — в Лиге Европы.