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«Барселона» заинтересована в приобретении Погбы

Спорт

Ранее сам французский хавбек заявлял, что он связан контрактом с «МЮ» и потому видит себя в составе этого клуба

«Барселона» заинтересована в приобретении Погбы
Антон Зайцев / soccer.ru
Поль Погба

Манчестер, Великобритания, 8 сентября 2018, 13:12 — REGNUM  Испанский футбольный клуб «Барселона» заинтересован в подписании контракта с французским полузащитником Полем Погбой и уже провел прямую беседу на эту тему с футболистом нынешним летом. Об этом 8 сентября сообщает Mundo Deportivo.

Ранее сам французский хавбек заявлял, что он связан контрактом с «МЮ» и потому видит себя в составе этого клуба. При этом футболист отметил, что неизвестно, что произойдет в ближайшие месяцы, дав таким образом понять о возможности своего ухода.

По текущему соглашению Погбы, «МЮ» имеет возможность автоматического продления контракта француза на один год, что сохранит Погбу в составе «МЮ» до 2021 года.

Отметим, ранее сообщалось, что «МЮ» приостановил переговоры с Погбой относительно нового контракта.

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