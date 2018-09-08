«Барселона» заинтересована в приобретении Погбы

Манчестер, Великобритания, , 13:12 — REGNUM Испанский футбольный клуб «Барселона» заинтересован в подписании контракта с французским полузащитником Полем Погбой и уже провел прямую беседу на эту тему с футболистом нынешним летом. Об этом 8 сентября сообщает Mundo Deportivo.

Ранее сам французский хавбек заявлял, что он связан контрактом с «МЮ» и потому видит себя в составе этого клуба. При этом футболист отметил, что неизвестно, что произойдет в ближайшие месяцы, дав таким образом понять о возможности своего ухода.

По текущему соглашению Погбы, «МЮ» имеет возможность автоматического продления контракта француза на один год, что сохранит Погбу в составе «МЮ» до 2021 года.

Отметим, ранее сообщалось, что «МЮ» приостановил переговоры с Погбой относительно нового контракта.