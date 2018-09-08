Суббота, 8 Сентября 2018 года
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Сборные Италии и Польши разошлись вничью в матче Лиги наций УЕФА

Спорт

Итоговый счет матча 1:1

Болонья, Италия, 8 сентября 2018, 11:56 — REGNUM  Ничейным результатом закончился матч Лиги наций УЕФА между сборными Италии и Польши. Об этом 8 сентября сообщает Sport24.

Встреча проходила в Болонье. Счет на 40-ой минуте открыли гости после точного удара Петра Зелиньски с подачи Роберта Левандовски. Отыграться хозяевам удалось только на 78-ой минуте после точной реализации пенальти Жоржиньо. Итоговый счет матча 1:1.

Польше 11-го сентября предстоит товарищеская встреча с командой Ирландии, а Италия во втором туре Лиги наций проведет 10 сентября игру со сборной Португалии — действующими чемпионами Европы.

Отметим, что сборную Италии возглавляет бывший наставник санкт-петербургского футбольного клуба «Зенит» Роберто Манчини.

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