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Юлия Каримова взяла золото на ЧМ в стрельбе из винтовки в трех положениях

Спорт

Российская спортсменка стала первой, набрав 461,1 очков

Юлия Каримова взяла золото на ЧМ в стрельбе из винтовки в трех положениях
Иллюстрация: Mil.ru
Юлия Каримова

Сеул, 8 сентября 2018, 11:55 — REGNUM  Российская спортсменка Юлия Каримова стала первой на соревнованиях ЧМ по стрельбе из малокалиберной винтовки с 50 метров из трех позиций, проходящем в южнокорейском городе Чханвон. Об этом 8 сентября сообщает МатчТВ.

Российская спортсменка стала первой, набрав 461,1 очков. На втором месте немка Изабелла Штауб с 459,5 очков, на третьем представительница Хорватии Снежана Пейчич с результатом 446,4 очков.

Отметим, ранее стало известно, что юниорская сборная России по стрельбе стала третьей в мировом первенстве, а второе место в трапе среди смешанных пар принесло юниорской российской сборной путевку на летние Олимпийские Игры 2020-го года в Токио.

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Пулевая стрельба
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