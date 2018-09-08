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Денис Лебедев про нокаут Алтункая: получилась классика жанра

Спорт

«Я доволен боем, получилась классика жанра, контрудар», — заявил российский боксер

Денис Лебедев про нокаут Алтункая: получилась классика жанра
Цитата из м/ф «Метеор на ринге». реж Борис Дёжкин. 1970. СССР
Боксер

Челябинск, 8 сентября 2018, 11:30 — REGNUM  Классикой жанра назвал свою победу нокаутом над турецким боксером Хизни Алтункаем российский боксер-тяжеловес Денис Лебедев. Выдержку из интервью с ним 8 сентября приводит челябинский интернет-портал «Первый областной».

«Я доволен боем, получилась классика жанра, контрудар», — заявил российский боксер.

Также Денис Лебедев сказал, что не выработал на ринге всего и чувствует в себе адреналин. И кроме этого отметил, что он хочет до конца «отработать свой пояс», что у него есть ещё возможность отстоять титул суперчемпиона, встретившись с Александром Усиком.

Отметим, поединок между Денисом Лебедевым и Хизни Алтункаем прошел 7 сентября вечером на арене «Трактор» и завершился на третьем раунде, в котором Лебедев нокаутировал турецкого боксера. На встрече присутствовали такие звезды мирового бокса как Костя Цзю, и Майк Тайсон.

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