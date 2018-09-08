Денис Лебедев про нокаут Алтункая: получилась классика жанра

Челябинск, , 11:30 — REGNUM Классикой жанра назвал свою победу нокаутом над турецким боксером Хизни Алтункаем российский боксер-тяжеловес Денис Лебедев. Выдержку из интервью с ним 8 сентября приводит челябинский интернет-портал «Первый областной».

«Я доволен боем, получилась классика жанра, контрудар», — заявил российский боксер.

Также Денис Лебедев сказал, что не выработал на ринге всего и чувствует в себе адреналин. И кроме этого отметил, что он хочет до конца «отработать свой пояс», что у него есть ещё возможность отстоять титул суперчемпиона, встретившись с Александром Усиком.

Отметим, поединок между Денисом Лебедевым и Хизни Алтункаем прошел 7 сентября вечером на арене «Трактор» и завершился на третьем раунде, в котором Лебедев нокаутировал турецкого боксера. На встрече присутствовали такие звезды мирового бокса как Костя Цзю, и Майк Тайсон.