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Сборная Бразилии одержала победу над США в товарищеском матче

Спорт

Матч, проходивший в пригороде Нью-Йорка, закончился победой гостей со счетом 2:0

Сборная Бразилии одержала победу над США в товарищеском матче
Иллюстрация: (c) ИА REGNUM
Болельщик Сборной Бразилии

Нью-Йорк, США, 8 сентября 2018, 10:53 — REGNUM  Сборная Бразилии победила «всухую» на выезде сборную США в товарищеском матче. Об этом 8 сентября сообщат МатчТВ.

Матч, проходивший в пригороде Нью-Йорка, закончился победой гостей со счетом 2:0. Счет на 11-ой минуте открыл Роберто Фирмино, затем на 43-ей его товарищ реализовал пенальти в ворота американцев.

В следующем круге Бразилия встретится с Сальвадором, а США предстоит принять у себя сборную Мексики. Оба матч пройдут в ночь на 12 сентября.

Отметим, данная встреча стала первой для бразильцев после окончания чемпионата мира 2018 в Москве.

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Футбол
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