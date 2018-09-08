Сборная Аргентины разгромила в товарищеском матче сборную Гватемалы

Лос-Анджелес, США, , 10:22 — REGNUM Футболисты сборной команды Аргентины одержали победу с разгромным счетом над командой Гватемалы. Об этом 8 сентября сообщает МатчТВ.

Игра проходила в Лос-Анджелесе и закончилась «всухую» со счетом 3:0 в пользу Аргентины. Счет открыл на 27-й минуте Гонсало Мартинес, точно реализовавший пенальти назначенный в ворота сборной Гватемалы. Затем его партнеры по команде Джованни Ло Чельса на 35-й минуте и Джованни Симеоне на 44-й окончательно закрепили победу аргентинской сборной.

В следующем контрольном матче команда Аргентины встретится со сборной Колумбии, а Гватемала сыграет матч с Эквадором.

Отметим, ранее сообщалось, что экс-наставник сборной Аргентины по футболу Диего Марадона, будет совмещать тренерскую работу в брестском «Динамо» с наставничеством в мексиканской команде «Дорадос де Синалоа».