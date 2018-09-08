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Россия обошла Турцию в матче Лиги наций

Спорт

Отличились Черышев и Дзюба

Трабзон, Турция, 8 сентября 2018, 01:07 — REGNUM  Победу в матче Лиги наций одержала сборная России над Турцией, передает «Спорт-Экспресс».

Российская команда обыграла турков со счетом 2:1. Голы забили полузащитник Денис Черышев (на 13 минуте) и капитан команды Артем Дзюба (на 49 минуте).

Со стороны турецкой команды гол забил Сердар Азиз на 41-й минуте (он сравнял счет).

Напомним, матч Лиги наций состоялся 7 сентября в городе Трабзоне (Турция) на стадионе «Шенол Гюнеш». 10 сентября в Ростове-на-Дону пройдет контрольная встреча российской и чешской команд.

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