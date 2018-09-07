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На Всемирных играх кочевников сборная Казахстана по кокпару взяла бронзу

Спорт

Ранее казахстанские наездники уступили Узбекистану

На Всемирных играх кочевников сборная Казахстана по кокпару взяла бронзу
Иллюстрация: Франц Рубо. Игра Кокпар

Бишкек, 7 сентября 2018, 20:55 — REGNUM  На III Всемирных играх кочевников в Киргизии сборная Казахстана по кокпару завоевала третье место, обыграв команду Москвы с разгромным счетом 17:1, сообщает 7 сентября издание «Спутник».

Чемпионами турнира стали хозяева турнира — сборная Киргизии, обыгравшая команду Узбекистана со счетом 32:9. В 2016 году на Играх кочевников сборная Казахстана уступила Киргизии.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 сентября казахстанские наездники проиграли сборной Узбекистана по кокпару. Президент федерации кокпара Казахстана прокомментировал проигрыш, заявив, что на поле вышел второй состав сборной.

Читайте ранее в этом сюжете: Казахстан объяснил причину поражения по кокпару на играх кочевников

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Всемирные игры кочевников
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