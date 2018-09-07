Казахстан объяснил причину поражения по кокпару на играх кочевников

Астана, , 17:43 — REGNUM На III Всемирных играх кочевников сборная Казахстана по кокпару потерпела в полуфинале поражение от сборной Узбекистана, так как отправила на соревнования второй состав. Об этом 7 сентября сообщает агентство «Спутник» со ссылкой на президента федерации кокпара Казахстана Ерлена Оспанова.

По его словам, несмотря на то что в турнире участвовал второй состав, спортсмены планировали завоевать бронзовую медаль. Оспанов опроверг информацию о том, что казахстанские наездники специально проиграли, чтобы не встречаться со сборной Киргизии.

Ранее подобное предположение сделал бывший руководитель отечественной команды Талас Бегалиев.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 сентября спортсмены из Казахстана завоевали две золотые медали на Всемирных играх кочевников. По итогам 7 сентября Казахстан занимает третье место. На первом месте — Киргизия, на втором — Россия.

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