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Лучшим футболистом августа в АПЛ признан хавбек «Тоттенхэма» Моура

Спорт

Моура отметился тремя забитыми голами в трёх стартовых матчах клуба

Лучшим футболистом августа в АПЛ признан хавбек «Тоттенхэма» Моура
Doha Stadium Plus
Лукас Моура

, 7 сентября 2018, 15:57 — REGNUM  Лучшим футболистом Английской Премьер-лиги в августе признан полузащитник «Тоттенхэма» Лукас Моура. Об этом 7 сентября сообщается на сайте клуба.

Моура отметился тремя забитыми голами в трёх стартовых матчах «Тоттенхэма», в том числе сделал дубль в матче с «Манчестер Юнайтед» (3:0).

Напомним, Моура стал игроком «Тоттенхэма» в январе 2018 года. Ранее он играл в составе ПСЖ.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, лучшим тренером августа в Английской Премьер-лиге (АПЛ) признан главный тренер «Уотфорда» Хави Грасия.

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