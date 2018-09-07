В КХЛ могут быть приняты французские клубы

Москва, , 15:46 — REGNUM Президент Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Дмитрий Чернышенко заявил, что в лигу могут быть приняты французские клубы. Об этом 7 сентября сообщает «Чемпионат».

"Пока идёт проработка, в том числе и с французским участием. Предположительно это будут команды из Парижа — арена «Берси», а также из Марселя», — сказал Чернышенко.

Он также отметил, что стратегия лиги предусматривает снижение числа команд до 24. В настоящее время в КХЛ выступает 25 команд, в том числе 19 российских, а также по одному клубу из Казахстана, Белоруссии, Латвии, Китая, Финляндии и Словакии.

О том, кто покинет лигу в случае принятия в нее французских клубов, Чернышенко не уточнил, сказав, что решение будет принимать совет директоров КХЛ.

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