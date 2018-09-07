Совет директоров КХЛ покинули Третьяк и Фетисов

Москва, , 14:27 — REGNUM Из состава совета директоров Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) вышли президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк и первый зампред комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Вячеслав Фетисов. Об этом сообщает 7 сентября пресс-служба КХЛ.

Отмечается, что совет директоров КХЛ единогласно переизбрал на пост председателя организации предпринимателя и общественного деятеля Геннадия Тимченко. Также сообщается, что Третьяк и Фетисов покинули состав совета директоров КХЛ в связи с законодательными ограничениями для депутатов Госдумы.

Добавим, в совет директоров КХЛ входит 19 человек. Геннадий Тимченко занимает пост председателя совета директоров КХЛ с июля 2012 года. Выборы главы совета директоров КХЛ проводятся ежегодно.

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