Пятница, 7 Сентября 2018 года
15:50:48 МСК

Совет директоров КХЛ покинули Третьяк и Фетисов

Спорт

Совет директоров лиги единогласно переизбрал на пост председателя организации предпринимателя и общественного деятеля Геннадия Тимченко

Москва, 7 сентября 2018, 14:27 — REGNUM  Из состава совета директоров Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) вышли президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк и первый зампред комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Вячеслав Фетисов. Об этом сообщает 7 сентября пресс-служба КХЛ.

Отмечается, что совет директоров КХЛ единогласно переизбрал на пост председателя организации предпринимателя и общественного деятеля Геннадия Тимченко. Также сообщается, что Третьяк и Фетисов покинули состав совета директоров КХЛ в связи с законодательными ограничениями для депутатов Госдумы.

Добавим, в совет директоров КХЛ входит 19 человек. Геннадий Тимченко занимает пост председателя совета директоров КХЛ с июля 2012 года. Выборы главы совета директоров КХЛ проводятся ежегодно.

Читайте развитие сюжета: КХЛ распределит между клубами более 400 млн рублей

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Хоккей
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить