Восемь украинских фанатов задержаны в Чехии после матча Лиги наций

Прага, 7 сентября 2018, 14:04 — REGNUM Восемь украинских фанатов были арестованы после матча с командой Чехии в рамках Лиги наций. Об этом сообщает Sportarena.
После матча болельщики пытались прорваться на поле, в результате чего были задержаны. Кроме того, во время игры они закидали полицейских мусором.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, сборная Украины одержала победу над командой Чехии в матче Лиги наций. Встреча завершилась со счётом 2:1.
Читайте ранее в этом сюжете: Сборная Украины обыграла Чехию в матче Лиги наций