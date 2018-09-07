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Восемь украинских фанатов задержаны в Чехии после матча Лиги наций

Спорт

Болельщики пытались прорваться на поле, в результате чего были задержаны

Прага, 7 сентября 2018, 14:04 — REGNUM  Восемь украинских фанатов были арестованы после матча с командой Чехии в рамках Лиги наций. Об этом сообщает Sportarena.

После матча болельщики пытались прорваться на поле, в результате чего были задержаны. Кроме того, во время игры они закидали полицейских мусором.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сборная Украины одержала победу над командой Чехии в матче Лиги наций. Встреча завершилась со счётом 2:1.

Читайте ранее в этом сюжете: Сборная Украины обыграла Чехию в матче Лиги наций

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