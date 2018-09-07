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В Бурятии открылись первые Республиканские детские спортивные игры

Спорт

В соревнованиях принимают участие 24 команды из 21 района республики и города Улан-Удэ

В Бурятии открылись первые Республиканские детские спортивные игры
Иллюстрация: Egov-buryatia.ru
Первые Республиканские детские спортивные игры в Бурятии

Гусиноозёрск, Бурятия, 7 сентября 2018, 13:39 — REGNUM  В городе Гусиноозёрске Селенгинского района Бурятии 6 сентября открылись первые Республиканские детские спортивные игры. Как сообщили ИА REGNUM сегодня, 7 сентября, в правительстве Бурятии, в соревнованиях принимают участие 24 команды из 21 района республики и города Улан-Удэ — всего более 1300 спортсменов и организаторов.

В финальном этапе игр пройдут соревнования по волейболу, многоборью, вольной борьбе, мини-футболу, стрельбе из лука, настольному теннису, лёгкой атлетике. Судейскую коллегию возглавляет мастер спорта по вольной борьбе, заслуженный работник физической культуры и спорта Бурятии Баир Дашибальжиров.

Соревнования, которые продлятся до 8 сентября, проходят под руководством республиканских минспорта и минобразования. Победители получат дипломы, медали и подарки.

Напомним, ранее, анонсируя проведение первых Республиканских детских спортивных игр, власти Бурятии сообщили, что цель соревнований — привлечение к занятиям физической культурой и спортом учащихся школ республики, пропаганда физической культуры и спорта, здорового образа жизни.

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Детский спорт
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