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«Реал» может купить нападающего «Флуминенсе» за €20-25 млн

Спорт

Абреу вошёл в сферу интересов «королевского клуба»

Мадрид, 7 сентября 2018, 13:36 — REGNUM  Мадридский «Реал» может купить бразильского нападающего «Флуминенсе» Педро Абреу. Об этом сообщает AS.

По информации издания, 21-летний Абреу вошёл в сферу интересов «королевского клуба», который готов заплатить за футболиста €20−25 млн.

При этом отмечается, что Абреу подписал новый контракт с «Флуминенсе» до 2021 года с суммой отступных в €50 млн.

Кроме того, на бразильского форварда претендуют также «Севилья», «Рома» и «Милан».

В текущем сезоне нападающий сыграл в чемпионате Бразилии 23 матча и забил 10 голов. Он занимает текущую первую строчку в гонке бомбардиров чемпионата.

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