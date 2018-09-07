«Динамо» оштрафовали после матча с «Оренбургом» на 150 тыс. рублей

Оренбург, , 13:27 — REGNUM Московский футбольный клуб «Динамо» расплатится за вызывающее поведение своих болельщиков. Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза оштрафовал футболистов на 150 тыс. рублей, сообщает сайт Российского футбольного союза.

Во время матча шестого тура Премьер-лиги болельщики «Динамо» скандировали оскорбления, в том числе по поводу происхождения, в адрес команды-противника ФК «Оренбург». Контрольно-дисциплинарный комитет выдал московскому клубу предупреждение о более строгих санкциях в случае повторного нарушения.

Добавим, «Оренбург» провел гостевой матч 2 сентября. Игра с «Динамо» завершилась счетом 2:0 в пользу москвичей.