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«Динамо» оштрафовали после матча с «Оренбургом» на 150 тыс. рублей

Спорт

Причиной для такого решения стали скандирования фанатов «Динамо» по отношению к противнику оскорблений

«Динамо» оштрафовали после матча с «Оренбургом» на 150 тыс. рублей
Цитата из м/ф «Футбольные звёзды». Реж. Борис Дёжкин. 1974. СССР
Футбол

Оренбург, 7 сентября 2018, 13:27 — REGNUM  Московский футбольный клуб «Динамо» расплатится за вызывающее поведение своих болельщиков. Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза оштрафовал футболистов на 150 тыс. рублей, сообщает сайт Российского футбольного союза.

Во время матча шестого тура Премьер-лиги болельщики «Динамо» скандировали оскорбления, в том числе по поводу происхождения, в адрес команды-противника ФК «Оренбург». Контрольно-дисциплинарный комитет выдал московскому клубу предупреждение о более строгих санкциях в случае повторного нарушения.

Добавим, «Оренбург» провел гостевой матч 2 сентября. Игра с «Динамо» завершилась счетом 2:0 в пользу москвичей.

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Футбол
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