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Союзу биатлонистов России не хватило голосов для восстановления в IBU

Спорт

Для восстановления в правах СБР нужно было заручиться поддержкой не менее 50% членов конгресса IBU

Зальцбург, Австрия, 7 сентября 2018, 13:24 — REGNUM  Менее половины членов конгресса Международного союза биатлонистов (IBU) отдали свои голоса за восстановление статуса Союза биатлонистов России (СБР). Об этом пишет 7 сентября портал Inside the Games.

По сведениям онлайн-издания, из 51 голоса членов конгресса за восстановление СБР было отдано лишь 20. Против указанного решения проголосовали 29 человек, еще двое предпочли воздержаться. Следует отметить, что для восстановления в правах СБР нужно было заручиться поддержкой не менее 50% членов конгресса IBU.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 сентября президент СБР Владимир Драчёв заявил, что в вопросе о восстановлении статуса организации «всё будет хорошо». По его словам, это скорее оптимизм, чем уверенность в решении IBU.

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