В Аргентине не исключили возвращения Месси в сборную

Буэнос-Айрес, , 13:23 — REGNUM Исполняющий обязанности главного тренера сборной Аргентины Лионель Скалони не исключил возвращения нападающего Лионеля Месси в национальную команду. Об этом сообщает Goal.

«Мы с ним поговорили. Посмотрим, вернётся ли он при следующем объявлении состава. Не думаю, что сейчас говорить о нём оправданно», — сказал Скалони.

Ранее сообщалось, что Месси взял паузу в международной карьере и не сыграет за сборную до конца 2018 года. Форвард не вызван на товарищеские матчи сборной Аргентины с Гватемалой (7 сентября) и Колумбией (11 сентября).

Напомним, на чемпионате мира по футболу — 2018 в России сборная Аргентины с трудом вышла из группы, после чего в 1/8 финала проиграла французам со счётом 3:4. На счету Месси один забитый гол и две голевые передачи.

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