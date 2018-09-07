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Тите назначил Неймара постоянным капитаном сборной Бразилии

Спорт

Ранее он чередовал капитанов, давая повязку разным игрокам

Тите назначил Неймара постоянным капитаном сборной Бразилии
Андрей Пронин © ИА REGNUM
Неймар

Бразилиа, 7 сентября 2018, 12:50 — REGNUM  Нападающий сборной Бразилии Неймар назначен постоянным капитаном национальной команды. Об этом 7 сентября сообщается на странице команды в Twitter.

Решение о назначении принял главный тренер сборной Бразилии Тите. Ранее он чередовал капитанов, давая повязку разным игрокам.

https://twitter.com/BrazilStat/status/1037842021589938176

Напомним, Неймар дебютировал за сборную Бразилии в августе 2010 года. Всего он провёл за команду 90 матчей и забил 57 голов.

На чемпионате мира по футболу в России сборная Бразилии дошла до четвертьфинала, где уступила сборной Бельгии со счётом 1:2.

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Футбол
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