Сборная России сыграет с Турцией в белой форме

Трабзон, Турция, , 12:43 — REGNUM Сборная России представила форму, в которой сыграет в матче Лиги наций против команды Турции. Об этом 7 сентября сообщается на странице национальной команды в Twitter.

Сборная России сыграет в белой форме. Подопечные Станислава Черчесова сыграют с командой Турции в рамках нового турнира УЕФА — Лиги наций.

https://twitter.com/TeamRussia/status/1037981390795616256

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сборная России по футболу прилетела в турецкий Трабзон и приступила к тренировке перед матчем. Игра состоится 7 сентября.