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За восстановление статуса СБР проголосовали 20 членов конгресса IBU

Спорт

Против выступили 29 человек

Пореч, Хорватия, 7 сентября 2018, 12:11 — REGNUM  За восстановление статуса Союза биатлонистов России (СБР) проголосовали 20 членов конгресса Международного союза биатлонистов (IBU), 7 сентября сообщает портал Inside the Games.

Сообщается, что из 51 члена конгресса организации 20 проголосовало за восстановление СБР. Против этого выступили 29 человек. Ещё двое воздержались.

Отметим, что для восстановления в правах СБР нужно было получить в свою поддержку не менее 50% голосов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 7 сентября IBU на конгрессе организации, который прошёл в хорватском Порече, не восстановил в правах СБР.

Напомним, в декабре 2017 года исполком IBU перевёл СБР на временное членство с ограниченными правами.

Читайте ранее в этом сюжете: IBU не восстановил статус Союза биатлонистов России

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