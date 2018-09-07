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Сарри узнал об увольнении из «Наполи» по телевизору

Спорт

Сарри был уволен в мае 2018 года

Неаполь, Италия, 7 сентября 2018, 09:48 — REGNUM  Главный тренер «Челси» Маурицио Сарри рассказал, что узнал об увольнении из «Наполи» по телевизору. Об этом сообщает Football Italia.

«О том, что я больше не являюсь тренером «Наполи», узнал по телевизору», — заявил Сарри.

Несмотря на это и многочисленные публичные ссоры с президентом клуба Аурелио Де Лаурентисом, Сарри выразил ему благодарность.

Напомним, Маурицио Сарри возглавлял «Наполи» с 2015 по 2018. Под его руководством клуб два раза выиграл серебряные медали чемпионата Италии.

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