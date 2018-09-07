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«Локомотив» одержал волевую победу над «Салаватом Юлаевым»

Спорт

Встреча завершилась со счётом 4:2

«Локомотив» одержал волевую победу над «Салаватом Юлаевым»
Иллюстрация: Alxr-gol.livejournal.com
Хоккеисты ярославского «Локомотива»

Ярославль, 7 сентября 2018, 09:07 — REGNUM  Ярославский «Локомотив» одержал победу над уфимским «Салаватом Юлаевым» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча завершилась со счётом 4:2.

В первом периоде хоккеисты «Салавата Юлаева» Йоонас Кемппайнен и Максим Майоров забросили по шайбе.

«Локомотив» ответил шайбами Артёма Ильенко, Александра Елесина, Якуба Накладала и Александра Кутузова.

Локомотив» (Ярославль) — «Салават Юлаев» (Уфа) — 4:2 (1:2, 2:0, 1:0).

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