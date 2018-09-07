Пятница, 7 Сентября 2018 года
10:38:55 МСК

«Динамо» обыграло «Сибирь» в матче КХЛ

Спорт

Встреча завершилась со счётом 6:3

«Динамо» обыграло «Сибирь» в матче КХЛ
CWitte
Хоккей

Москва, 7 сентября 2018, 08:53 — REGNUM  Московское «Динамо» одержало победу над новосибирской «Сибирью» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча завершилась со счётом 6:3.

В составе «Динамо» отличились Вадим Шипачёв, Микс Индрашис, Юусо Хиетанен, Илья Никулин, Максим Афиногенов и Даниил Тарасов.

В составе «Сибири» шайбы забросили Никита Михайлов, Олег Пиганович и Александр Шаров.

«Динамо» (Москва) — «Сибирь» (Новосибирск) — 6:3 (1:2, 4:1, 1:0).

Читайте также: «Ак Барс» в домашнем матче проиграл «Витязю»

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Хоккей
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить